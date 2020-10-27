إجراءات استثنائية لعودة الطلاب التونسيين إلى روسيا

الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجارندي، اليوم الثلاثاء، في مداخله له بالبرلمان، أنه من الصعب حل ملف الطلبة التونسيين الذين يدرسون في الجامعات الروسية.



وأكد على إصرار الجانب الروسي في إغلاق الحدود، بسبب تفشي فيروس كورونا، صعّب الوصول إلى حل في ما يخص الطلاب، خاصة بعد الانتشار الكبير للفيروس، الذي شهده البلدان.

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ولفت الجارندي، إلى أنه سيتصل في الأيام المقبلة بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، لتمكين الطلبة التونسيين من إجراءات استثنائية، تسمح لهم باستكمال دراستهم هناك.



المصدر: روسيا اليوم



