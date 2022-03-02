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الأربعاء، 02-03-2022 08:51 ص

إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول أوكراني إنه تم تحييد فرقة اغتيال شيشانية كانت في مهمة لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفضل معلومات استخبارية من قوات الأمن الروسية المتعاطفة مع أوكرانيا.

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وفقاً لصحيفة نيويورك بوست، أوضح اوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الأوكراني أن مصادر داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعطت كييف المعلومات الاستخبارية لتعقب القتلة.

وقال دانيلوف : لقد انقسموا إلى مجموعتين، كنا نتعقبهم، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع مجموعة بالقرب من هوستوميل شمال غرب كييف.


ووفقا للمخابرات الأمريكية، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا بهدف قطع رأس الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب وتنصيب نظام صديق لموسكو.

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