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الإثنين، 31-01-2022 10:04 ص

إدانات عربية وعالمية لإطلاق الحوثيين صاروخا تجاه الإمارات

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الوكيل الإخباري-أدان كل من الولايات المتحدة الأميركية والبرلمان العربي، يوم الاثنين، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابي، صاروخا تجاه الإمارات.

في واشنطن، أدانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم الحوثي، مشيرة إلى أن الميليشيات الإرهابية تواصل تهديد المدنيين.

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ومن جانبه أدان البرلمان العربي الهجوم الحوثي مؤكدا في بيان أن "أمن دولة الامارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مشددا على أن هذه الأفعال المشينة "لن تثني دولة الإمارات عما تقدمه من خدمات إنسانية لشعب اليمن الشقيق وسياساتها التي تهدف إلى صون السلام والاستقرار في منطقة الخليج خاصة والمنطقة العربية عامة".


وحمّل البرلمان العربي المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لاتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين.


وجدد البرلمان العربي التأكيد على وقوفه بجانب الإمارات فيما تتخذه من إجراءات حماية لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على سيادتها.


وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت في وقت سابق من الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

 

 

وأضافت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.


كذلك أشارت الوزارة الإماراتية إلى أن "قواتنا الجوية وقيادة التحالف نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".
كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

سكاي نيوز

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