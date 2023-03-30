إسبانيا.. الحرائق تلتهم 4600 هكتار من الغابات

الوكيل الاخباري - التهمت الحرائق التي اندلعت منذ سبعة أيام في شرق إسبانيا أربعة آلاف و600 هكتار من الغابات .



وذكر مسؤولون محليون، الأربعاء، أن حرائق الغابات التي اندلعت بين مدينتي كاستيلون وتيرويل، دخلت يومها السابع، وأدت إلى تحويل 4600 هكتاراً من الغابات إلى رماد .



وأضاف المسؤولون أنه تمت السيطرة على جزء كبير من الحرائق التي تسببت في أضرار بيئية كبيرة، خاصة في جانب كاستيلون مع تحسن الأحوال الجوية.

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