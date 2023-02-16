الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 09:12 ص

إستونيا تخطط لتنظيم عمليات إنتاج الذخيرة المخصصة لأوكرانيا على أراضيها

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الدفاع الإستوني، كوستي سالم، بأن بلاده تخطط لتنظيم إنتاج الذخيرة لأوكرانيا في أراضيها، لأن "أوكرانيا تنفقها بشكل سريع للغاية".

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وأضاف الوزير أن إطلاق إنتاج الذخيرة لن يتم في الأشهر القريبة القادمة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يبدأ في غضون العام المقبل.

في السياق نفسه اقترح الرئيس البولندي، أندريه دودا، على حلف الناتو، أمس الأربعاء، تشييد مخازن للأسلحة على جبهته الشرقية "تحسبا لأي هجوم".

وقال دودا بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل: "نود أن نرى أكبر عدد ممكن من مستودعات الأسلحة التابعة للحلف يتم إنشاؤها على الجبهة الشرقية لـ"الناتو"، بحيث تكون هناك أسلحة مخزنة وفي حال حدوث أي هجوم، تكون تحت تصرف القوات في المنطقة".

 




 

 


 

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