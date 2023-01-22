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الأحد، 22-01-2023 09:23 ص

وزير الدفاع الألماني الجديد يعتزم زيارة أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، أن أول زياة عمل رسمية له، ستكون إلى أوكرانيا في القريب العاجل، دون أن يحدد الموعد.

وفي مقابلة صحفية، تم سؤال بيستوريوس، عن المكان الذي سيذهب إليه في أول رحلة عمل له، فأجاب بمراوغة، مشيرا إلى أن هذا لم تتم الموافقة عليه بعد.

وقال: "ومع ذلك، بلا شك، سأذهب قريبا إلى أوكرانيا.. ربما حتى في الأسابيع الأربعة المقبلة".

وأشار إلى اجتماعه مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في "رامشتاين"، واصفا إياه بـ "الشخص المنفتح الذي يعرف بالضبط ما يريد".

وفي أعقاب اجتماع مجموعة اتصال "الناتو" لدعم أوكرانيا في "رامشتاين"، قال بيستوريوس، إن ألمانيا ليست مستعدة بعد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"، لكنها أمرت بمراجعة وتفتيش هذا النوع من الدبابات لتقييم السيناريو لإيجابية القرار في المستقبل.

ويوم الخميس، أدى بيستوريوس اليمين الدستورية في البوندستاغ، وبذلك تولى منصب وزير الدفاع، في البلاد.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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