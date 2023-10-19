إسقاط 6 مسيرات أوكرانية بأسلحة صغيرة فوق كورسك

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر في خدمات الطوارئ في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا اليوم الخميس، بأنه تم إسقاط ست طائرات بدون طيار أوكرانية باستخدام أسلحة صغيرة أمس الأربعاء.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "في صباح يوم 18 أكتوبر، في منطقة كورسك، تم صد هجوم شنته 14 طائرة بدون طيار بالقرب من قرية بوستوياليه دفوري"، مضيفا أنه تم إسقاط ست منها بأسلحة صغيرة، في رقم قياسي لحالات تدمير المسيرات المعادية بهذه الأسلحة في كورسك.



وأوضح المصدر أن الطائرات بدون طيار الثماني المتبقية تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية، دون أن يسفر التصدي لهذه الهجمات عن سقوط قتلى أو جرحى، حسب المعلومات الأولية.

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وفي مقاطعة روستوف على نهر الدون أسقطت الدفاعات الجوية هدفا جويا عند اقترابه من منطقة روستوف صباح اليوم الخميس، حسبما ذكر حاكم المقاطعة فاسيلي غولوبيف، مضيفا أن الحادث لم يخلف دمارا أو إصابات.



وصباح أمس الأربعاء أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 28 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك جنوب غربي البلاد، وقرب أجواء القرم في البحر الأسود.

RT