الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الخميس، 30-03-2023 06:21 ص

إصابة عسكريين بهجوم إسرائيلي استهدف محيط دمشق

وو


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الخميس، بإصابة عسكريين، ووقوع أضرار مادية، جراء هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.

اضافة اعلان


وقالت "سانا": "أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط مدينة دمشق".


ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".


وأضاف المصدر: "الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.


واختتم قائلا: "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6425568b4c59b75c2724e45e

إسرائيل.. وزير الدفاع يفكر بالاعتذار ليبقى في منصبه

image - 2023-03-29T101240.179

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 20 هزة أرضية

image - 2023-03-30T132348.556

الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية قبيل عيدي الفطر والأضحى

641f16b9423604553f741b79

إثيوبيا ترفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة

thumbs_b_c_184f6c3d5ac3aa82b9bb32b5be64e7dc

البرلمان التركي يصوت اليوم على طلب فنلندا الانضمام إلى "الناتو"

152013Image1-775x445_d

روسيا تبتكر مادة ثورية تخفي الطائرات عن الرادارات

أخبار متعلقة
www

غارات "اسرائيلية" جديدة على دمشق

64182bf042360410ec6d72eb

التفاح السوري إلى 15 دولة عربية

main_image6407159bbdf8e

سوريا.. تحويل الرحلات من مطار حلب لمطاري دمشق واللاذقية