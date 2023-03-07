سوريا.. تحويل الرحلات من مطار حلب لمطاري دمشق واللاذقية

الوكيل الإخباري - حولت المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا، طائرات المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي الى مطاري دمشق واللاذقية، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم الثلاثاء، ما أدى الى إخراجه من الخدمة، وفق التلفزيون السوري الرسمي.

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وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن أضرارا مادية أصابت مطار حلب الدولي وأخرجته من الخدمة، جراء استهدافه بصواريخ إسرائيلية انطلقت من البحر المتوسط.



وقال مصدر أمني سوري إن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مطار النيرب شرقي مدينة حلب".



بترا