التفاح السوري إلى 15 دولة عربية

الوكيل الإخباري- أكد مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة السورية أحمد دياب أهمية إدراج محصول التفاح ضمن برنامج الاعتمادية الذي بدأت الوزارة بتطبيقه عام 2019 على محصول الحمضيات وحقق نتائج إيجابية.



وأوضح المسؤول السوري، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين جودة ومواصفات المنتجات السورية التي سيتم تصديرها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية وأذواق المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك زيادة في حجم الصادرات لتصل إلى أكثر من 15 دولة عربية.



وأضاف دياب خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مديرية زراعة ريف دمشق بهدف إطلاق الآلية التنفيذية لتطبيق برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية على محصول التفاح: "بدأنا بتطبيق هذا البرنامج على محصول التفاح منذ فترة في محافظة السويداء واليوم في ريف دمشق والخطوة القادمة ستكون في حمص".



وأكد أنه من خلال هذا البرنامج والتعاون مع كل الجهات ذات الصلة سيتم اعتماد المزارع المتميزة بإنتاجها للفلاحين الراغبين بالانضمام لهذا البرنامج ليصار إلى اعتمادها ضمن سياق الدعم الذي يوفره برنامج الاعتمادية والإرشاد الزراعي والممارسات والمواصفات للفلاحين، وهذا سيكون له أثر إيجابي على حجم صادرات المحصول مع وضع خطة مستقبلية للارتقاء بهذه الزراعة.



وخلال الاجتماع قدم دياب شرحا مفصلا حول البرنامج المقترح والخطوات التنفيذية لتطبيقه وتحضير البيئة اللوجستية له من حيث حصر بساتين التفاح وتوزيعها على مستوى المناطق والأصناف المنتشرة في سورية والتصديرية منها والممارسات الزراعية الجيدة الواجب تطبيقها والبرامج الفنية الداعمة.

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روسيا اليوم