الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القوة البحرية تنقذ 19 سائحاً من الغرق في العقبة

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهرين

هل هذه الدول هي الأكثر سعادة فعلا على مستوى العالم؟

إدانة فلسطينية حول إنكار إسرائيل لوجود الشعب الفلسطيني

تراجع أسعار القمح عالمياً مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

فلكيا.. الاعتدال الربيعي الثلاثاء

الصفدي يثمن أهمية الدعم الذي تقدمه الدنمارك للمملكة

وصول جثمان الشاب أبو حلاوة من أمريكا إلى الأردن

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

الخصاونة: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

الإثنين، 20-03-2023 01:00 م

التفاح السوري إلى 15 دولة عربية

64182bf042360410ec6d72eb


الوكيل الإخباري- أكد مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة السورية أحمد دياب أهمية إدراج محصول التفاح ضمن برنامج الاعتمادية الذي بدأت الوزارة بتطبيقه عام 2019 على محصول الحمضيات وحقق نتائج إيجابية.

وأوضح المسؤول السوري، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين جودة ومواصفات المنتجات السورية التي سيتم تصديرها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية وأذواق المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك زيادة في حجم الصادرات لتصل إلى أكثر من 15 دولة عربية.

وأضاف دياب خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مديرية زراعة ريف دمشق بهدف إطلاق الآلية التنفيذية لتطبيق برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية على محصول التفاح: "بدأنا بتطبيق هذا البرنامج على محصول التفاح منذ فترة في محافظة السويداء واليوم في ريف دمشق والخطوة القادمة ستكون في حمص".

وأكد أنه من خلال هذا البرنامج والتعاون مع كل الجهات ذات الصلة سيتم اعتماد المزارع المتميزة بإنتاجها للفلاحين الراغبين بالانضمام لهذا البرنامج ليصار إلى اعتمادها ضمن سياق الدعم الذي يوفره برنامج الاعتمادية والإرشاد الزراعي والممارسات والمواصفات للفلاحين، وهذا سيكون له أثر إيجابي على حجم صادرات المحصول مع وضع خطة مستقبلية للارتقاء بهذه الزراعة.

وخلال الاجتماع قدم دياب شرحا مفصلا حول البرنامج المقترح والخطوات التنفيذية لتطبيقه وتحضير البيئة اللوجستية له من حيث حصر بساتين التفاح وتوزيعها على مستوى المناطق والأصناف المنتشرة في سورية والتصديرية منها والممارسات الزراعية الجيدة الواجب تطبيقها والبرامج الفنية الداعمة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
h5

هل هذه الدول هي الأكثر سعادة فعلا على مستوى العالم؟

641834f14c59b75a8a06bef6

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

6418254342360410ec6d72de (1)

سوريا تحدد ساعات أقصر وأطول أيام الصيام خلال رمضان

64181e054c59b758da6aee48

روسيا: لم شمل 15 طفلا تم إجلاؤهم إلى روسيا مع أقاربهم في أوكرانيا

download (1)

الكويت: إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غرب البلاد

6418180f42360434277d632e

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم مذكرتين لحجب الثقة

أخبار متعلقة
66260-201809010946174617

إعدام 16 مليون طائر بعد تفشي إنفلونزا الطيور باليابان

main_image6407159bbdf8e

سوريا.. تحويل الرحلات من مطار حلب لمطاري دمشق واللاذقية

63fc868f423604672b26ccf4

وزير الخارجية المصري يصل تركيا بعد زيارة قصيرة إلى دمشق

Fp8lkJeXgAAFR-1

وصول وزير الخارجية المصري إلى دمشق

512857c3-0e26-45c4-b68a-64b40ef762f2

سوريا تعلن تضرر مواقع في قلعة دمشق جراء القصف الإسرائيلي

و

5 قتلى وإصابة 15 مدنيا جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق