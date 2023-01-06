الجمعة 06-01-2023
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الجمعة، 06-01-2023 05:21 م

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار خلال تصوير "فيديو كليب" بامريكا

شرطة امريكا


الوكيل الاخباري - فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في حادث إطلاق نار وقع خارج أحد مطاعم "ميامي غاردنز" ليلة الخميس، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.

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وحسب المعلومات فإن إطلاق النار حصل خلال تصوير مغني الراب "فرنش مونتانا" و"روب49" لفيديو موسيقي في المنطقة.


وقد استجاب رجال الشرطة لبلاغ عن إطلاق النار خارج مطعم The Licking قبيل الساعة 8 مساء بقليل، حيث وجدوا العديد من الضحايا. ولم تؤكد الشرطة عدد الجرحى، رغم أن المصادر قالت إن العدد يزيد على عشرة.


وقال شاهد عيان إنه سمع ما بين 10 و15 طلقة نارية.


لم تقدم الشرطة معلومات عن أي مشتبه به محتمل، فيما لا يزال عناصرها يجرون تحقيقاتهم في مكان الحادث.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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