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الإثنين، 19-06-2023 09:28 ص

إصابة 7 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود

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الوكيل الاخباري- قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي المنطقة أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفل بجروح، في دائرة  فالويسكي الحضرية.

وأضاف المحافظ: "تتعرض دائرة  فالويسكي الحضرية للقصف من جانب القوات الأوكرانية. وتفيد المعلومات الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا بجروح بما في ذلك طفل أصيب بكسر في الترقوة".

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وذكر المحافظ أن بين المصابين، رجل تعرض لارتجاج في الدماغ - وأصيبت ثلاث سيدات، اثنتان منهن بشظايا، والثالثة بصدمة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى  المستشفى، وجميعهم في حالة متوسطة الخطورة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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