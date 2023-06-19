إصابة 7 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود

الوكيل الاخباري- قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي المنطقة أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفل بجروح، في دائرة فالويسكي الحضرية.



وأضاف المحافظ: "تتعرض دائرة فالويسكي الحضرية للقصف من جانب القوات الأوكرانية. وتفيد المعلومات الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا بجروح بما في ذلك طفل أصيب بكسر في الترقوة".

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وذكر المحافظ أن بين المصابين، رجل تعرض لارتجاج في الدماغ - وأصيبت ثلاث سيدات، اثنتان منهن بشظايا، والثالثة بصدمة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى، وجميعهم في حالة متوسطة الخطورة.

روسيا اليوم