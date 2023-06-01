الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 08:53 ص

قصف أوكراني لمدينة روسية والمحافظ يدعو إلى عدم تصديق الإشاعات

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الوكيل الإخباري- قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن خمسة أشخاص أصيبوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة شيبيكينو القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف المحافظ: "تتعرض شيبيكينو للقصف المتواصل من جانب القوات الأوكرانية: تم هذا القصف في الساعة 12 ليلا وفي الساعة 3:40 والساعة 5:15 . واستهدفت القوات الأوكرانية وسط المدينة وضواحيها بقذائف غراد الصاروخية. ووفقا للبيانات الأولية، أسفر القصف عن إصابة 5 أشخاص بينهم رجل شرطة أصيب بكسر في كتفه، وامرأتين مصابتين بشظايا في الأطراف العلوية والسفلية. وهناك رجل مصاب آخر - حارس جسر".

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ووفقا للمحافظ، تم نقل 4 من المصابين إلى المستشفى، وتقديم المساعدة الطبية لامرأة في مكان الحادث.

وأسفر القصف الأوكراني، عن تدمير مبنى سكني خاص أصيب مباشرة ونتيجة لذلك اشتعلت النيران فيه. وتسبب القصف كذلك بتحطيم زجاج عدة نوافذ في بيوت قريبة، كما اخترقت القذائف جدران بعض المنازل.

ووقعت قذيفة على سطح مبنى إداري، وتسبب ذلك بحريق وتعمل فرق الإطفاء على إخماده.  وفي أحد المباني الإدارية، اخترقت شظايا القذائف الواجهة وحطمت النوافذ.

وشدد غلادكوف على أن السلطات ستقوم بجرد وتحديد كل الخسائر المادية في القريب العاجل. ودعا المحافظ، سكان المنطقة إلى عدم تصديق الإشاعات المنتشرة على الإنترنت، بما في ذلك عن عمليات إجلاء السكان على عجل. وقال: "عملية إجلاء السكان من المنطقة، صعبة في الوقت الراهن ومحفوفة بالخطر".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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