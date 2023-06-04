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الأحد، 04-06-2023 04:43 م

قوات كييف تستهدف مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة خلال اليوم الماضي

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الوكيل الإخباري- استهدفت القوات الأوكرانية منطقة شيبيكينسكي في مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة، أمس السبت.

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وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في منشور عبر "تلغرام"، بأن قوات كييف استهدفت يوم الـ3 من يونيو الجاري، منطقة شيبيكينسكي الحضرية بـ 519 قذيفة بأعيرة مختلفة.

وذكر غلادكوف في وقت سابق، أنه نتيجة للقصف الأوكراني لقيت سيدتان مصرعهما في قريتي نوفايا تافولجانكا وبيزلودوفكا، كما أصيب شخصان آخران، مؤكدا أن الطواقم الطبية تقدم الخدمات اللازمة للمصابين.

وأشار إلى تضرر العديد من المنشآت الإدارية والتجارية في مدينة شيبيكينو، أما في قرية غرافوفكا فتم تسجيل 11 ضربة أوكرانية، ألحقت الأضرار بمنزلين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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