الجمعة 23-12-2022
الوكيل الاخباري

إضراب جديد في بريطانيا قد يؤدي لحدوث تأخيرات في المطارات

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الجمعة، 23-12-2022 01:58 م

إضراب جديد في بريطانيا قد يؤدي لحدوث تأخيرات في المطارات

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الوكيل الاخباري- يواجه المسافرون جوا تأخيرات محتملة في مطارات المملكة المتحدة حيث بدأ الموظفون الذين يقومون بفحص جوازات السفر إضرابا، في أحدث موجة من الإضرابات لرفع الأجور، وسط أزمة تكلفة المعيشة.

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كان من المقرر أن يستمر إضراب عناصر قوة الحدود حتى نهاية العام باستثناء يوم الثلاثاء المقبل.

قد يتأثر مئات الآلاف من الركاب، على الرغم من أن الحكومة البريطانية قالت إنها تعد أفرادا عسكريين وعاملين من الخدمات العامة الأخرى للمساعدة في تمشية الأمور في المطارات.

تمثل الإضرابات ضغوطا على حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك، التي ترفض مطالب عمال القطاع العام بزيادة كبيرة في الرواتب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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