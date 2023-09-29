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الجمعة، 29-09-2023 11:39 م

إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب الفيضانات

AdaG6


الوكيل الإخباري - أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدينة نيويورك ولونغ آيلاند ووادي هدسون، حيث تسببت العاصفة القوية التي وقعت، اليوم الجمعة، في حدوث فيضانات وسيول.

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من جانبه، طلب عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز من سكان المدينة الاحتماء في أماكنهم، مؤقتًا، خلال أسوأ أوقات العاصفة، داعيا السكان لأخذ "الحيطة والحذر الشديدين".


ودعا الجميع للبقاء في أماكن تواجدهم "في المنزل، في العمل أو المدرسة"، مشيرًا أن المياه "غمرت بعض مترو الأنفاق، ومن الصعب للغاية التنقل في جميع أنحاء المدينة."


وقال آدامز: "من الممكن أن نرى ثماني بوصات من المطر قبل انتهاء اليوم".

 

بترا

 




 

 


 

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