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الأربعاء، 13-09-2023 04:24 م

حالة طوارئ قصوى في محافظة مصرية بعد رياح عاصفة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل الإعلام المصرية رفع حالة الطوارئ القصوى في محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، تزامنا مع العاصفة "دانيال" القادمة من ليبيا.

وتسود المحافظة أجواء غائمة نظرا لوجود رمال خفيفة في الهواء، مع ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة الني بلغت 50%، وتنخفض درجات الحرارة على المناطق الساحلية نتيجة لنشاط الرياح الذي تجاوزت الـ24 كيلو مترا في الساعة.

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وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية لمجابهة حالة عدم الاستقرار في الطقس، مؤكدا أن الرياح المثيرة للرمال لم تؤثر على حركة المرور بالطرق الدولية، وكافة الموانئ البحرية والمطارات تعمل بشكل طبيعي.


وأكد مركز العمليات أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، واتخاذ رؤساء المدن كافة التدابير الخاصة بمواجهة أي طوارئ.


RT

 




 

 


 

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