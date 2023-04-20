إلغاء رحلات طيران في ألمانيا جراء الإضرابات

الوكيل الإخباري - ألغت عدة مطارات ألمانية اليوم الخميس العديد من رحلات الطيران، بسبب بدء جولة جديدة من الإضرابات للعاملين بالمطارات.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) جرى إخبار الركاب باحتمال حدوث تأخيرات وإلغاءات واسعة النطاق للرحلات، في توقعت رابطة المطارات الألمانية حذف نحو 700 رحلة من جداول الرحلات.



وترك موظفون في عدد من المطارات عملهم في إطار النزاع القائم بشأن الأجور بين العاملين في القطاع العام وأصحاب الأعمال.



ومن المقرر أن يجري تنظيم الإضرابات في مطارات دوسلدورف وهامبورج وكولونيا بون، اليوم وغدا، فيما يعتزم العاملون في مطار شتوتجارت تنظيم إضراب يوم غد.



وأحرزت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات الألمانية، والرابطة الاتحادية لشركات أمن الطيران، تقدما طفيفا في المفاوضات المتعلقة بمكافآت العمل الليلي وأثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات.

بترا