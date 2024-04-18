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الخميس، 18-04-2024 11:30 ص

إندونيسيا .. اغلاق مطار مانادو بسبب تطاير رماد بركاني

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النقل الإندونيسية اليوم الخميس عن إغلاق مطار مانادو، وهو الأقرب إلى بركان ثار بشكل متكرر في الأيام الأخيرة في شمال إندونيسيا، بسبب تطاير رماد بركاني.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)، بدأ ثوران بركان جبل روانغ في مقاطعة شمال سولاويسي عند الساعة 21:45 الثلاثاء (13:45 ت غ)، وتكرر ذلك أربع مرات يوم أمس الأربعاء، وفقًا لما أفادت به الوكالة المحلية -في البلاد- لعلوم البراكين.

ورفع مستوى الإنذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد. وحذرت السلطات من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحطام في البحر، مما أدى إلى إغلاق إدارة مطار مانادو الدولي، الواقع على مسافة أكثر من مئة كيلومتر من بركان روانغ، لمدة 24 ساعة حتى مساء اليوم.

وأوضح مدير مكتب هيئة المطارات ، أمبار سوريوكو في بيان، أن المطار أُغلق بسبب تناثر الرماد البركاني الذي قد يضر بسلامة الطيران. يُذكر أن المطار يُشغل رحلات داخلية وخارجية، بما في ذلك رحلات إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.

وفي الوقت نفسه، بدأت أجهزة الطوارئ اليوم الخميس، عمليات إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان. ونقل مساء الأربعاء، أكثر من 800 شخص من روانغ إلى جزيرة تاغولاندانغ المجاورة.

 




 

 


 

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