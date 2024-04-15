مصرع 14 شخصا على الأقل إثر سيول جارفة بإندونيسيا

الوكيل الإخباري- لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب شخصان آخران جراء انهيار أرضي في مقاطعة "سولاويسي الجنوبية" وسط إندونيسيا.

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وأوضح بيان صادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن فرق الإنقاذ عثرت على 14 جثة وما زال البحث جاريًا عن المفقودين، بعدما جرفتهم أمس انزلاق للتربة في منطقة تانا تورويا، جراء هطول الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.



وتتعرض إندونيسيا خلال موسم الأمطار إلى انزلاقات في التربة، وزاد التصحر من حدتها في بعض الأماكن، وتتسبب بفيضانات في مناطق مختلفة من الأرخبيل الذي شهد في وقت سابق من العام الحالي فيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة أودت بحياة 48 شخصًا وفقدان آخرين.



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