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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 10-03-2024 12:33 م

إندونيسيا.. مصرع 19 شخصا وفقدان 7 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

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الوكيل الاخباري- أعلن مسؤولون اليوم الأحد أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وفقد 7 آخرون جراء فيضانات وانهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

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وقال رئيس الوكالة لإدارة الكوارث، دوني يوسريزال، إن "أطنانا من الطين والصخور والأشجار المقتلعة تدحرجت على أحد الجبال في وقت متأخر من يوم الجمعة، ووصلت إلى نهر فاض على ضفتيه وغمر قرى جبلية في منطقة بيسيسير سيلاتان بمقاطعة سومطرة الغربية".

وأضاف يسريزال أن "رجال الإنقاذ انتشلوا سبع جثث حتى يوم السبت من قرية كوتو تاروسان الأكثر تضررا وانتشلوا ثلاث جثث أخرى في قريتين مجاورتين".

وأوضح إن "جهود الإغاثة للقتلى والمفقودين تعرقلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق المغطاة بالطين الكثيف والحطام".

وقالت الوكالة لإدارة الكوارث اليوم الأحد في بيان إن "رجال الإنقاذ انتشلوا ست جثث في بيسيسير سيلاتان وثلاث جثث أخرى في منطقة بادانج باريامان المجاورة، مما يرفع عدد القتلى إلى 19 شخصا".

 




 

 


 

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