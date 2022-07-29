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الجمعة، 29-07-2022 06:27 م

إيران: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 32 شخصا

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات في معظم المحافظات الإيرانية خلال الساعات الأخيرة، إلى 32 شخصاً، فيما بلغ عدد المفقودين الذين تتواصل عمليات البحث عنهم إلى 25، وفق تصريحات رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ مهدي وليبور.

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وقال رئيس المنظمة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني مهدي وليبور اليوم الجمعة، إنّ السيول طاولت 62 مدينة في 17 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة، مشيرا إلى أن الفيضانات في ثلاث محافظات هي طهران، وسيستان وبلوشستان، والوسطى، خلفت 14 قتيلا و11 مفقودا، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية.


من جهته، أعلن رئيس محافظة طهران محسن منصوري، اليوم الجمعة، وفق وكالة "نور نيوز" الإيرانية، مقتل 10 إيرانيين في السيول التي ضربت منطقة فيروزكوه، شرقي العاصمة طهران الليلة الماضية، مشيرا إلى أن 16 شخصا أيضا مفقودون، وأن 12 آخرين أصيبوا.


في هذا السياق، ما زالت تحذيرات منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية تتواصل من استمرار السيول من جراء الأمطار الغزيرة التي ستغطي معظم مناطق البلاد حتى الاثنين المقبل، في مقدمتها العاصمة طهران، التي أعلنت فيها منظمة إدارة الأزمات في العاصمة حالة الطوارئ لثلاثة أيام.


وقبل أيام أدت السيول في منطقة استهبان بمحافظة فارس جنوب إيران إلى مصرع 21 شخصا فيما أدت خلال اليومين الأخيرين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد إلى مصرع عدة أشخاص.


كما شهدت محافظة فارس جنوب إيران، يومي الجمعة والسبت الماضيين، سيولا مشابهة، أودت بحياة 23 شخصاً.

 

بترا

 




 

 


 

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