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الإثنين، 13-03-2023 01:35 م

إيران.. العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا في أعمال شغب

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، الاثنين، العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا في أعمال شغب.

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وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية "إرنا"، فقد قال محسني إجئي، في إشارة إلى إحصائيات العفو الأخيرة، إنه تم العفو حتى الآن عن 82656 شخصا، وقد يرتفع هذا العدد، ومن بين هؤلاء هناك 22 ألف شخص أعفي عنهم، على صلة بأعمال شغب أدينوا أو تم العفو عنهم قبل الحكم عليهم.

من جهة أخرى، دعا محسني إجئي جميع مأموري القضاء إلى التواجد بشكل مستمر في المساجد في جميع الأيام، وخاصة في شهر رمضان المبارك، والتحدث مباشرة مع الناس في حدود صلاحياتهم وسلطتهم القانونية لحل قضاياهم ومشاكلهم القانونية والقضائية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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