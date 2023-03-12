إيران.. اعتقال أكثر من 100 متورط في حالات التسميم بين الطلبة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية في إيران، أنه تم تحديد هوية أكثر من 100 شخص، متورط في حالات تسميم طلبة المدارس، وتم اعتقالهم، وفتح محاضر تحقيق معهم.

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وأوضحت الوزارة أن حملة الاعتقالات شملت محافظات طهران وقم وزنجان وخوزستان وهمدان وفارس وجيلان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وكردستان وخراسان الرضوية.



ونشرت الوزارة في بيانها، تفاصيل جديدة حول نتائج التحقيقات في قضية تسمم الطلبة، موضحة أن بعض المتورطين، ارتكبوا هذه الجريمة بدافع المغامرة، وإغلاق الفصول الدراسية، وتحت تأثير الجو النفسي المثار عبر استخدام مواد كريهة الرائحة، التي لا تشكل خطرا على حياة من يستنشقها، بينما البعض الآخر ارتكبها بدافع العداء، وإثارة جو من الرعب والهلع، وخلق التشاؤم تجاه الدولة، وجار التحقيق معهم جميعا.



وكشفت الوزارة عن شكوكها بارتباط عدد من الموقوفين بالتنظيمات الإرهابية مثل زمرة "خلق" وغيرها.



وأكدت الوزارة، أنه بسبب سوء استغلال المعارضين لمثل هذه الأحداث، يجب على الطلاب الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال، وأنه سيتم التعامل معهم بصرامة وفقا للقانون.



ونوهت الوزارة بانخفاض عدد الحوادث في المدارس بشكل ملحوظ، منذ منتصف الأسبوع الماضي، وأنه لم ترد أي تقارير عن حالات تسمم في أوساط الطلاب.



وألمحت الوزارة، بأنه وفقا لإعلان وزارة التربية والتعليم الإيرانية، فإن الأنشطة التعليمية تجري بشكل طبيعي.



ودعت أولياء أمور الطلبة إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس، بهدف الحيلولة دون تأخر تعليمهم.

RT