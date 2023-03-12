دبلوماسي إيراني يقدم نصيحة لأوروبا بشأن مستقبلها في النظام العالمي

الوكيل الإخباري - نصح السفير الإيراني لدى النمسا عباس باقربور الأطراف الأوروبية بتصحيح مسارها في عملية تشكيل النظام الدولي الجديد.



وكتب باقربور عبر "تويتر" أمس السبت: "بينما يتضاءل دور الغرب في تشكيل النظام الدولي الجديد، فإن الحركات الإبداعية والذكية للقوى الناشئة حاسمة".

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وأضاف: "يمكن لأوروبا أن تصحح عيوبها من خلال تنويع شركائها، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الاستمرار في الحسابات الخاطئة".



وأشار باقربور إلى الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وتابع: "نتمنى أن تختار أوروبا المسار الصحيح بالابتعاد عن النهج القائم".

RT