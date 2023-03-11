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السبت، 11-03-2023 01:40 م

ترحيب أوروبي باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

خخخخ


الوكيل الاخباري - رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في غضون شهرين، معربا عن التطلع إلى دخوله حيز التنفيذ.

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وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، في بيان عن تقدير التكتل الذي يضم 27 دولة للجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة.


وقال إنه "بما أن السعودية وإيران دولتان محوريتان لأمن المنطقة، فإن استئناف العلاقات الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ككل".


وأكد ستانو أن تعزيز السلام والاستقرار وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط الكبير بمثابة أولويات رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.


واضاف " سيظل الاتحاد مستعدا للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بشكل تدريجي وشامل وبشفافية كاملة.


من جهتها، رحبت فرنسا بالإعلان عن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.


بترا


 




 

 


 

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