إيران تؤكد مرور قطار شحن روسي متجه إلى السعودية عبر أراضيها

الوكيل الإخباري-أعلن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الإيرانية، ميعاد صالحي، عن نقل شحنة عابرة (ترانزيت) روسية إلى السعودية مرورا بالأراضي الإيرانية.

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وقال صالحي اليوم الأحد: "دخل قطار حاويات روسي يجر 36 عربة إلى منفذ "اينجة برون" بمحافظة كلستان (شمال إيران) متجها صوب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد) ومنها إلى السعودية".



وأضاف أن القطار سيتجه نحو جدة بالسعودیة عبر الممر الإیراني وذلك بعد الإجراءات الجمركية.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، السعودية بعد شهرين على زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لطهران،، حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل.



وبعد أن اتفق البلدان بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما، أعادت إيران في 6 يونيو فتح سفارتها في الرياض.