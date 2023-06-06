إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض في ختام قطيعة دبلوماسية

الوكيل الاخباري - أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض، الثلاثاء، لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين الخصمين اللدودين بعد 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية التي أنهاها اتفاق مفاجئ بوساطة صينية في آذار الماضي.



وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار.



كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.



واعتبر بيكدلي الخطوة بمثابة "حقبة جديدة" في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

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