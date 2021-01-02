السبت 02-01-2021
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السبت، 02-01-2021 10:38 ص

إيران: لا رسائل متبادلة مع بايدن

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الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لا يتبادل أي رسائل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وتأمل حكومة الرئيس حسن روحاني بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، حيث كان نائبا للرئيس أوباما الذي وقع الاتفاق مع إيران.

وقال سعيد خطيب زادة في مقابلة مع وكالة أنباء فارس نيوز: ”على الإطلاق لم تصل أو تذهب أي رسالة بين محمد جواد ظريف والأمريكي جو بايدن.. توقيع بايدن ليس معيارا لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران، بل نحن بحاجة لرؤية تأثير التوقيع“.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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