احباط هجوم بسيارة مفخخة في الصومال

الوكيل الإخباري-أعلن الجيش الصومالي، الأحد، إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة، ومقتل 3 من مقاتلي حركة "الشباب" في عملية أمنية بولاية جلمدغ وسط البلاد.

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وقال رئيس الأركان الصومالي، أدوى يوسف راغي، في تصريح لـ"إذاعة صوت الجيش" الحكومية، إن وحدات من الجيش تمكنت من إحباط هجوما بسيارة مفخخة كان مخططا أن يستهدف مدينة جرعيل بولاية جلمدغ، بعد تلقيها معلومات حول مكان إعداد المتفجرات.



وأضاف راغي أن الجيش نفذ عملي أمنية في بلدة طفحيالي، القريبة من جرعيل؛ حيث كان مقاتلو حركة "الشباب" يعدون فيها المتفجرات التي كانت ستستخدم في الهجوم؛ ما أدى إلى إحباطه، ومقتل 3 من مقاتلي الحركة.



وأوضح أن من بين القتلى الثلاثة، داؤود إبراهيم، مسؤول حركة "الشباب" في مدينة جرعيل.



وأشار رئيس الأركان إلى أن الجيش لا يزال يطارد 3 مقاتلين آخرين كانوا ضمن المجموعة التي استهدفتها العملية الأمنية.



ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

الأناضول