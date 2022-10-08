ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار بمحطة وقود في إيرلندا إلى 7 قتلى

الوكيل الاخباري - لقي 7 أشخاص حتفهم بانفجار في محطة وقود في مقاطعة دونيغال بشمال إيرلندا، حسب السلطات.

اضافة اعلان



وأعلنت الشرطة عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الانفجار إلى 7 أشخاص مع استمرار البحث في موقع الانفجار الذي وقع في قرية كريسلو، عن مفقودين في أعقاب الانفجار القوي عصر أمس الجمعة.



وتعرضت محطة وقود "أبل غرين" والمباني المحيطة بها لأضرار جسيمة في الحادث، وكانت عملية الاستجابة لحالة الطوارئ الكبيرة التي شارك فيها أول المستجيبين من جانبي الحدود الإيرلندية لا تزال جارية حتى وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها "لا تستطيع تقديم مزيد من المعلومات بشأن الإصابات في الوقت الراهن"، ولم تذكر سبب الانفجار.



في وقت سابق أفادت تقارير بوقوع إصابات جراء الحادث.

روسيا اليوم