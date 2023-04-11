استسلام جماعي لقوات كييف في دونيتسك

الوكيل الإخباري - أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، أن القوات الأوكرانية بدأت الاستسلام بشكل جماعي في مدينة أفدييفكا بالجمهورية.



وقال: "الآن في أفدييفكا يستسلم الكثير من جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

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وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن المهمة الآن تطويق المدينة حيث أنه حتى الآن، لا يزال لدى قوات كييف طرق إمداد إليها.



وشدد بوشيلين، في وقت سابق، على أن كييف تحاول إعادة نشر قواتها من مدينة أرتيموفسك (باخموت) إلى مدينة أفدييفكا في الجمهورية، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح.

RT