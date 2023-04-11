الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: لم تُسجل لدى البحث الجنائي أية قضية لسرقة حليب من داخل مول

إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة غرامة مقدارها 50 دينارا

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في أول شهرين من العام الحالي

الاحتلال يعلق اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى خلال العشر الأواخر

المستقلة للانتخاب تدعو لعدم نشر تصريحات إعلامية لأحزاب لم تتقدم بطلبات تأسيس

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية

أمين عمان: الأردنيون لا يرغبون بفرص العمل المتوفرة بالسوق المركزي

روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

الثلاثاء، 11-04-2023 08:14 م

استسلام جماعي لقوات كييف في دونيتسك

64358b4a4236045e3c19114c


الوكيل الإخباري - أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، أن القوات الأوكرانية بدأت الاستسلام بشكل جماعي في مدينة أفدييفكا بالجمهورية.

وقال: "الآن في أفدييفكا يستسلم الكثير من جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

اضافة اعلان


وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن المهمة الآن تطويق المدينة حيث أنه حتى الآن، لا يزال لدى قوات كييف طرق إمداد إليها.


وشدد بوشيلين، في وقت سابق، على أن كييف تحاول إعادة نشر قواتها من مدينة أرتيموفسك (باخموت) إلى مدينة أفدييفكا في الجمهورية، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
W2L4sPlgB2G6OWix

السعودية.. السيول تجري أنهارا جنوب منطقة تبوك - فيديو

64357dd04c59b7211a279663

كييف: وثائق البنتاغون المسربة لن تؤثر على خططنا العسكرية

643555f34236044bc64438d5

روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

image_750x_63d9767e53ff6

الدنمارك: لن نسلم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا من جانب واحد

335451-1563132964

بريطانيا: تعيين سيدة مديرا لجهاز الاتصالات الحكومية لأول مرة

64353a3b42360461bf5dff93

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

أخبار متعلقة
64357dd04c59b7211a279663

كييف: وثائق البنتاغون المسربة لن تؤثر على خططنا العسكرية

image (2)

كييف توضح حقيقة تجسس واشنطن على زيلينسكي

6207d02a4c59b7366e708b74

الدفاع الأوكرانية تطالب بعدم نشر معلومات حول الهجوم المضاد ضد روسيا

641de47a42360429e516b709

دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد

641be7e24236047a5c280537

هل سيجبر البنتاغون أوكرانيا على تلغيم دباباتها "أبرامز"؟

image (1)

الكرملين: بوتين زار ماريوبول بعد القرم