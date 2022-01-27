استسلام معتقلي داعش الذين يسيطرون على سجن الصناعة في الحسكة

الوكيل الإخباري-استسلم المئات من مسلحي "داعش" كانوا قد سيطروا قبل أيام على سجن (الصناعة) بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، مكللين بذلك الجهود والمفاوضات المباشرة التي أجراها معهم ضباط الجيشين الأمريكي والبريطاني خلال اليومين الماضيين.

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وأعلن قبل قليل تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، سيطرته الكاملة على مبنى (سجن الثانوية الصناعية) بمدينة الحسكة السورية مع استسلام المئات من معتقلي تنظيم " داعش " الذين تمكنوا من السيطرة على السجن ومقتل العشرات منهم.



وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن "مسلحي تنظيم "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، أعلنوا عصر اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني/ يناير، سيطرتهم على مبنى سجن الثانوية الصناعية على الأطراف الجنوبية من حي غويران في مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا، بعد ستة أيام من سيطرة معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي على مبنى السجن".



وبين المراسل أن "إنهاء سيطرة تنظيم "داعش" على مبنى السجن انتهت بعد مفاوضات مباشرة بين الجيشين الأمريكي والبريطاني وبين إرهابيي تنظيم "داعش" الذين تحصنوا داخل السجن، وأعلنوا التعاهد حتى الموت، مع احتجاز 23 عنصراً من تنظيم "قسد" كرهائن".

سبوتنيك

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