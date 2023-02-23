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الخميس، 23-02-2023 10:53 ص

استقبال اللاجئين الأوكرانيين كلف فرنسا 500 مليون يورو

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس أن استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا كلف نحو 500 مليون يورو لا سيما للإيواء وتقديم المساعدات لنحو مئة ألف منهم على أراضي البلاد، بعد عام على بدء النزاع في أوكرانيا.

ومنذ أن بدأت في 24 فبراير الحرب التي أدت إلى أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أنفقت فرنسا أكثر من 490 مليون يورو من أجل "خطة استقبال غير مسبوقة"، على حد تعبير وزارة الداخلية.

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وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إن حوالي 220 مليون يورو أنفقت "في إطار المساعدات المخصصة للمستفيدين من الحماية المؤقتة" الممنوحة للأوكرانيين، ونحو 260 مليون يورو "للإيواء" و10.1 ملايين "للإقامة النهارية والنقل".


ويشمل "الإيواء" الذي خصص له نصف المبلغ استضافة النازحين من أوكرانيا في فنادق ومراكز عطلات محددة وأماكن الإقامة الطارئة التي تم تعبئتها - ثلاثون ألفا في ذروة الأزمة في مارس وأبريل 2022 - أو حتى "غرف ملحقة بمنازل" خصصت للاستقبال في كل مكان في فرنسا.


من جهة أخرى، تم إيواء حوالي ثلاثين ألف نازح أوكراني لدى مواطنين.


وقالت وزارة الاسكان الفرنسية لوكالة فرانس برس، أمس الأربعاء ان نحو 900 من هذه الاسر الفرنسية تلقت مساعدة مالية من الدولة للسكن التضامني، بلغ مجموعها 786 ألفا و285 يورو.


وبين 10 مارس 2022 و 30 يناير 023، استقبلت فرنسا أكثر من مئة ألف أوكراني "80 بالمئة منهم من النساء"، كما ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس موضحة أنها سلمت "تصاريح مؤقتة للإقامة" لـ87928 أوكرانيا - لا يشمل القرم الأطفال - خلال هذه الفترة.


وتصاريح الإقامة هذه صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وتسمح للأوكرانيين بالاستقرار في فرنسا في وضع عادي من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ والاستفادة من سلسلة من الحقوق الاجتماعية (الحق في العمل والخدمات الصحية وتعليم الأطفال وغيرها).

 

البيان

 




 

 


 

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