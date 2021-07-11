الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 04:19 م

استهداف جديد لأحد أبراج نقل الطاقة في العراق

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام في العراق، اليوم الأحد، بأن برجا لنقل الطاقة تعرض للاستهداف في منطقة النهروان بجنوبي العاصمة بغداد.

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وذكرت المصادر، أن برجا لنقل الطاقة الكهربائية، استهدف بعبوة ناسفة في منطقة النهروان بجنوب شرقي بغداد.


وأضاف، أن الاستهداف أسفر عن انهيار جزئي للبرج.


وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في العراق، خلال الساعات الماضية من توقف، ولضمان معالجة سريعة لهذه المشكلة التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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