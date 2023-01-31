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الثلاثاء، 31-01-2023 09:13 ص

الأحوال الجوية ترجئ زيارة رئيس الإمارات إلى باكستان

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الوكيل الإخباري - تَقرر إرجاء زيارة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي كانت مقررة أمس الاثنين، إلى جمهورية باكستان، إلى وقت لاحق، بسبب الأحوال الجوية.

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وكان من المقرر أن يقوم بن زايد بزيارة رسمية إلى باكستان، يبحث خلالها علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وباكستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.


وجرى اتصال هاتفي بين الرئيس الإماراتي، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على أن تكون الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.


ودانت الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.


وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

 

RT

 




 

 


 

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