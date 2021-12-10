الأرصاد التركية تحذر من عاصفة قوية

الوكيل الاخباري - حذرت الأرصاد التركية، من عاصفة قوية تضرب بحر إيجة الجمعة.

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ووفق ما قاله البيان فهناك فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة في الولايات الغربية من البلاد.



وأشار إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة بعاصفة قوية تصل إلى 9 درجات من الجنوب الغربي والشرقي في بحر إيجة.

ومن المتوقع أن يشتد تأثير الرياح والأمطار في ولايات جناق قلعة وإزمير وآيدين وموغلا ومانيسا وباليكسير.



وطالبت الهيئة العامة للأرصاد التركية، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر تجاه العواصف والفيضانات والبرق والرياح العاتية المفاجئة واضطرابات وسائل النقل.

العين الاخبارية