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السبت، 13-11-2021 10:33 ص

مصر .. عاصفة تتسبب بلدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل -شاهد

صاعقة اسوان مصر


الوكيل الإخباري-تسببت العاصفة التي شهدتها مدينة أسوان المصرية أمس بالعديد من الحوادث، نتيجة الرياح والأمطار والسيول التي اجتاحتها.

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وفي التفاصيل، أعلن مستشفى أسوان الجامعي اليوم استقبال 80 حالة لدغات عقارب وثعابين بعد سقوط الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظة أسوان بسبب موجة من الطقس السيء والأمطار التي تحولت لسيول.

وحذر أحمد رزق، أستاذ في علم الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية عبر تصريحات صحفية، من التواجد بالقرب من المناطق الجبلية التي تتساقط بها الأمطار والسيول، لافتا إلى أن العقارب والثعابين تكون نشطة خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة، وتجرفها المياه مع الأمطار والسيول من المناطق الجبلية.


وأوضح رزق أن العقارب من الكائنات الصحراوية وتتواجد أسفل الصخور والكثبان الرملية، إلا أنها لا تتعرض للإنسان أو تهاجمه إلا إذا هاجمها لكن حينما يتصادف اقترابه منها فتلدغه، ومع هطول الأمطار تبحث عن أماكن للاختباء وفي الغالب تكون تلك الأماكن بالقرب من البشر في منازلهم أو في الأماكن المرتفعة وهنا تحدث حالة اللدغ.


هذا وانهارت أجزاء من بعض المنازل في منطقة "كيما" التابعة لحي شرقي المدينة، كما شهدت منطقة "الشيخ هارون" التابعة لحي جنوب أسوان، انهيارات جزئية لمنزلين، في الوقت الذي حرص أهالي مدينة أسوان فيه على مشاركة الأجهزة التنفيذية للتخلص من مياه السيول التي غمرت الشوارع، حيث قامت مجموعات من الشباب بفتح بالوعات الصرف الصحي لشفط المياه من الشوارع.

بالإضافة إلى الحوادث السابقة، تسببت العاصفة في أسوان بسقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة بشوارع المدينة، وقامت الأجهزة المعنية برفعها وإعادة الحركة المرورية والملاحة النهرية في أسوان، في الوقت الذي انتشرت فيه الخدمات الأمنية والمرورية وخدمات الطوارئ والإسعاف في أسوان، استعدادا لمواجهة أي حوادث طارئة نتيجة لارتفاع المياه في الشوارع.

 

كما تساقطت الثلوج في بعض شوارع المدينة، بينما أغلقت بعض الشوارع وتعرض عدد من السيارات لأعطال بسبب ارتفاع مستوى المياه.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار السحب الرعدية بشمال أسوان، وتتجه إلى أدفو يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط للرياح الهابطة من أسفل السحاب.

روسيا اليوم

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