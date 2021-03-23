الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين

الوكيل الإخباري- حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في مصر من تعرض البلاد حتى مساء اليوم الثلاثاء، لنشاط رياح مثير للأتربة.

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وأوضحت الهيئة أن الرياح المحملة بالأتربة ستكون على معظم الأنحاء بالجمهورية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 لـ 50 كم في الساعة.



وحذرت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح سيؤدى لتدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وأكدت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح نشطة.

المصدر: روسيااليوم



