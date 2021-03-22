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الإثنين، 22-03-2021 01:10 م

مصر تشهد كوارث بسبب الطقس

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الوكيل الإخباري- شهدت مصر خلال الساعات الماضية العديد من الكوارث، بسبب الطقس السيء.

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وشهدت بعض مناطق القاهرة إنقطاع التيار الكهربائي بسبب شدة الرياح، وسقوط بعض الأعمدة الكهربائية، وتطاير الأسلاك.

وتسببت الرياح في سقوط بعض الأسقف المعلقة التي تم إنشاؤها أعلى المنازل، سواء بهدف تربية الطيور أو تخزين أشياء من مستلزمات المنازل.

وبدأت بعض المحافظات إعلان حالة الطوارئ، والتواصل الدائم مع مختلف الإدارات المحلية، وذلك بهدف تقليل الخسائر بسبب هبوب الرياح، وكثفت المحافظات من جهودها لتأمين سلامة المواطنين.

في سياق متصل، كشفت وزارة التنمية المحلية، عن استمرار فتح غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات، ومتابعتها المراكز والمدن والأحياء، والتأكيد على استعداد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ.

كما شددت الوزارة، على مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، مطالبة رؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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