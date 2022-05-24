الأرصاد العراقية: تسجيل 10 عواصف ترابية منذ كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية ، أمس الاثنين، تسجيل 10 عواصف ترابية منذ كانون الثاني الماضي، فيما أوضحت الأسباب الرئيسة لاستمرارها.

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وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الهيئة سجلت 10 عواصف منذ 25 من كانون الثاني الماضي نتيجة التقلبات الجوية".



وأضاف، أنه "في شهري نيسان وآيار تبدأ المنظومات الضغطية بالتكرار وفي هذا العام دخل منخفض جديد من شمال أفريقياً والصحراء الكبرى وأثر بمستويين هما ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد الغبار".



وتابع أن "سبب تكرار موجات الغبار هو استغلال المنخفضات الجوية هشاشة التربة في العراق وينبغي أخذ إجراءات استراتيجية"، مشيداً بمشروع الحزام الأخضر الذي تنفذه العتبتان الحسينية والعباسية في كربلاء المقدسة لمكافحة التصحر".

وشدد على وجوب توسيع المشاريع الصغيرة لمكافحة التصحر كالمشروع المنفذ في كربلاء وصولاً إلى تطبيق مشاريع كبيرة استراتيجية لأن النتائج الكبيرة لا يمكن أن تظهر بعامٍ أو عامين".



وأكد أن "من الصعوبة توقع تواريخ العواصف الترابية مسبقاً لأسبوع أو أسبوعين مقبلين"، مبيناً أن "التغير المناخي تسبب بالاحتباس الحراري وهو سبب رئيس لاندلاع العواصف الترابية وتغير درجات الحرارة".



ورجح "تكرار العواصف الترابية هذا الصيف بفعل الفوارق الحرارية المتوقع أنها ستواصل الحدوث في الأجواء"، مشيراً إلى أن "المنخفضات التي تتسبب برياح محملة بالغبار غالباً ما تأتي من المنطقة الغربية في العراق لاتساعها وبسبب حركة الرياح السريعة".

واع