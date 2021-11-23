الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 11:53 ص

الأرصاد المصرية تحذر الأفراد من الخروج قبل الثامنة صباحا

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الوكيل الإخباري-حذر مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، المصريين من الخروج في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

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وأكد أنه تتكون "شبورة مائية" كثيفة تعيق الرؤية على عدد من الطرق السريعة والزراعية، والتي تتكون ما بين الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحا.


وحذرت الهيئة الأفراد من الخروج من المنزل، قبل الثامنة صباحًا، فما هي الظواهر التي رصدتها وقد تتسبب في تعطيل المرور.


ونصح المصريين بعدم النزول من المنزل قبل الثامنة صباحًا، خاصة ممن تضطرهم ظروف العمل أو الدراسة القيادة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المجاورة لطرق زراعية.


وأكد شاهين، أن حالة الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن التدريجي في الطقس، بداية من اليوم الثلاثاء على كافة المحافظات، ومع استمرار ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

 

روسيا اليوم

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