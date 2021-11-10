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الأربعاء، 10-11-2021 11:22 ص

الاتحاد المصري في السعودية يحذر من عقوبة شديدة

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الوكيل الإخباري-أفاد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي، بأن عقوبة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

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وأكد حنفي أنه إذا كان وافدا يرحل، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين.


وناشد حنفي أبناء الجالية المصرية بالسعودية الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالعمل بنفس المهنة المسجلة بهوية مقيم وعدم العمل لدى الغير حتى لا يتعرض لعقوبة الترحيل على حساب صاحب العمل الذي يعمل لديه، وكذلك عدم العمل لحسابه الخاص الذي تصل غرامته إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل إلى مصر.

 

وفي سياق منفصل، أفاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن الأمن العام السعودي أعلن أن مخالفة من يضبط قادما لأداء العمرة، ودخول الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة دون تصريح، اذ أن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة، دون الحصول على تصريح، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي دون تصريح، لأداء الصلاة.

 

روسيا اليوم

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