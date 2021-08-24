الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

مصدران دبلوماسيان: مجموعة السبع ستتخذ موقفا موحدا إزاء الاعتراف بطالبان أو معاقبتها

نفايات نووية لإنتاج بطاريات لا تحتاج لإعادة الشحن

لقاء عراقي سوري تركي مرتقب

إجلاء 16 ألفا من مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة

الأزمة في لبنان: اتفاق على الإبقاء مؤقتا على دعم الوقود

المكسيك تقول إنها ستحصل على 12.1 مليار دولار في حقوق سحب خاصة جديدة لصندوق النقد

مصر تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

بانشير: قصة الإقليم الذي هُزم فيه السوفييت وطالبان في أفغانستان

بوريس جونسون: طالبان سيُحكم عليها من أفعالها وليس أقوالها

بايدن يسعى لتدارك تسارع الأحداث في ملف أفغانستان

الثلاثاء، 24-08-2021 04:33 ص

الأزمة في لبنان: اتفاق على الإبقاء مؤقتا على دعم الوقود

_120201212_gettyimages-1234780943


الوكيل الإخباري - اتفق الزعماء اللبنانيون على حل وسط قصير الأجل للإبقاء على دعم الوقود في محاولة لتخفيف النقص الحاد الذي تشهده البلاد، بحسب الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء.

اضافة اعلان


وكافح اللبنانيون في الأسابيع الأخيرة للعثور على ما يكفي من الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية التي توفر الآن معظم الكهرباء في البلاد حيث توقفت المرافق الحكومية عن الإمداد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال البنك المركزي إنه لم يعد بإمكانه دعم واردات الوقود بسعر صرف تفضيلي، الأمر الذي اعتبره الكثيرون إنهاء فعليا للدعم.

وتلا ذلك الإعلان حالة من الذعر على نطاق واسع، مع قيام الموزعين بتقليص عمليات التسليم قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار، واصطفاف سائقي السيارات اليائسين في طوابير طويلة على محطات البنزين.

ولبنان غارق في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان الآن تحت خط الفقر.

 

225 مليون دولار لدعم الوقود
أعلنت رئاسة الجمهورية مساء السبت الموافقة على "طلب مصرف لبنان بفتح حساب مؤقت لتغطية الدعم العاجل والاستثنائي للوقود".
وقالت الرئاسة إنه سيخصَّص مبلغ يصل إلى 225 مليون دولار لدعم واردات البنزين وزيت الوقود وغاز الطهي حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.
واتخذ القرار في اجتماع حضره رئيس الجمهورية وحاكم البنك المركزي ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء المالية والطاقة المنتهية ولايتهم.
وقالت الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء إن البنك المركزي سيضمن الآن قدرة وزارة الطاقة على تحديد الأسعار على أساس سعر صرف ثمانية آلاف ليرة للدولار.

 

وقال بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين بينهم الرئيس ميشال عون وحاكم البنك المركزي رياض سلامة إن وزارة الطاقة ستصدر أسعار الوقود.
وأضاف عون إن خزينة الحكومة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر يوم السبت.
لكن سعر الصرف الجديد المحدد لواردات الوقود لا يزال أقل من سعر السوق البالغ نحو 19 ألف ليرة للدولار، وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان ذلك بكميات قليلة.
وألقى مسؤولون لبنانيون باللوم في أزمة الوقود على تكديس الموزعين لبيعه بأسعار أعلى، وكذلك التهريب إلى سوريا التي مزقتها الحرب.


ويأتي قرار السبت بعد انفجار خزان وقود أسفر عن مقتل نحو 30 شخصا في شمال لبنان أثناء محاولتهم ملء عبوات بلاستيكية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61244dd503fcd

مصدران دبلوماسيان: مجموعة السبع ستتخذ موقفا موحدا إزاء الاعتراف بطالبان أو معاقبتها

77C595F7-C410-426E-B4DC-E17CF24863F0.

لقاء عراقي سوري تركي مرتقب

1-1459063

إجلاء 16 ألفا من مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة

_120221454_cc1689ab-1ce2-477b-841d-fd6e6684d599

بانشير: قصة الإقليم الذي هُزم فيه السوفييت وطالبان في أفغانستان

1-1459057

بوريس جونسون: طالبان سيُحكم عليها من أفعالها وليس أقوالها

61242a9936170

بايدن يسعى لتدارك تسارع الأحداث في ملف أفغانستان

أخبار متعلقة
611c47eb4c59b748e82905c8

لبنان.. السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في بيروت

6118ca00423604025515c6c4

الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن انفجار عكار

6118b35c4c59b71c8b4e48d6

وزير الصحة اللبناني يوجه نداء لإجلاء جرحى انفجار عكار إلى خارج لبنان

611887ff4c59b7081c76dc33

لبنان .. مصرع 20 شخصا على الأقل بانفجار صهريج وقود

w

لبنان: دعوات لاستخدام الاحتياطي الإلزامي في ظل تفاقم أزمة المحروقات

db0f6c4761

لبنان: أزمة الكهرباء تهدد بتوقف عمل المستشفيات