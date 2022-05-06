الأمم المتحدة: إفريقيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا

الوكيل الاخباري - حذّر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجمعة، من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.



بدأ الهجوم في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وأثرت العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ذلك بشدة على البلدان الإفريقية التي تواجه أصلا صعوبات جراء جائحة كورونا وتغيّر المناخ.



وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا، ريموند غيلبين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا، "هذه أزمة غير مسبوقة بالنسبة للقارة".

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