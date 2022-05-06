السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شحنة أسلحة أميركية في الطريق لأوكرانيا

اصابتان بحادث سير في مادبا

الحرب الروسية تفقد أوكرانيا ثلث إنتاجها من القمح

ميقاتي: ليس أمام لبنان سوى خيار صندوق النقد الدولي

إجلاء 50 مدنيا عن مصنع في ماريوبول

عشرات القتلى والجرحى وأضرار كبيرة بالممتلكات جراء الفيضانات في أفغانستان

حزب تونسي يعرب عن رفضه دعوة سعيد إلى إقامة حوار صوري

مجلس الأمن يدين هجوما على معسكر للقوات الإفريقية بالصومال

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تهجير المئات جنوبي الضفة

الجمعة، 06-05-2022 09:20 م

الأمم المتحدة: إفريقيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا

3


الوكيل الاخباري - حذّر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجمعة، من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

بدأ الهجوم في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وأثرت العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ذلك بشدة على البلدان الإفريقية التي تواجه أصلا صعوبات جراء جائحة كورونا وتغيّر المناخ.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا، ريموند غيلبين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا، "هذه أزمة غير مسبوقة بالنسبة للقارة".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

شحنة أسلحة أميركية في الطريق لأوكرانيا

5

الحرب الروسية تفقد أوكرانيا ثلث إنتاجها من القمح

ث

ميقاتي: ليس أمام لبنان سوى خيار صندوق النقد الدولي

2

إجلاء 50 مدنيا عن مصنع في ماريوبول

20220116061659anapicp-aa_ar_pho_gen-20220116091243-26656913-.h-730x438

عشرات القتلى والجرحى وأضرار كبيرة بالممتلكات جراء الفيضانات في أفغانستان

2

حزب تونسي يعرب عن رفضه دعوة سعيد إلى إقامة حوار صوري

أخبار متعلقة
e

الأمم المتحدة تتوقع وصول الجوع في العالم إلى مستويات مروعة

manar-09460200016517579215

الحكومة اللبنانية تطلق الانتخابات النيابية في دول الاغتراب

غ

غوتيريش يطالب بحكم مدني في 3 دول إفريقية

منظمة الصحة العالمية

تحذير شديد من الصحة العالمية .. مرض قديم يهدد الأطفال مجددا

علم-لبنان-3-730x438

لبنان يبلغ الامم المتحدة عدم قدرته على تحمل اعباء اللجوء

image

قطر تؤكد دور الوصاية الهاشمية لحماية القدس والمقدسات