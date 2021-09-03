الجمعة 03-09-2021
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الأمم المتحدة استأنفت رحلاتها الجوية الإنسانية إلى أفغانستان

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الجمعة، 03-09-2021 04:59 ص

الأمم المتحدة استأنفت رحلاتها الجوية الإنسانية إلى أفغانستان

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الوكيل الإخباري - استأنفت الأمم المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية إلى شمال أفغانستان وجنوبها بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، على ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية الخميس.

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وقال ستيفان دوجاريك لصحافيين إن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تُسيّر حاليا رحلات جوية "لتمكين 160 منظمة إنسانية من مواصلة أنشطتها المنقذة للأرواح" في أفغانستان.


وتربط هذه الخدمات الجوية العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان وبقندهار في الجنوب.


وأقلعت ثلاث رحلات حتى الآن إلى مزار الشريف منذ 29 آب/أغسطس.


والخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يُشغّلها برنامج الغذاء العالمي.


وقال دوجاريك إن هناك جهودا تبذل لتسيير مزيد من تلك الرحلات إلى وجهات إضافية.


وأوضح أنه اعتبارا "من 2002 إلى 2021، خدمت الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 20 وجهة في البلاد". وأضاف "ستسعى (الخدمة) للعودة إلى هذه المواقع ما إن يسمح الوضع الأمني والتمويل بذلك".


ولفت دوجاريك إلى أن المسؤولين يعملون على إنشاء جسر جوي لنقل مواد غير غذائية كالإمدادات الطبية ومعدات الطوارئ.

 

المملكة 

 

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