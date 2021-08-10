الأمم المتحدة : عنف طالبان ضد المدنيين قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية

الوكيل الإخباري - قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن عنف عناصر حركة طالبان الأفغانية ضد المدنيين "قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

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وحسب بيان للمفوضية الأممية، حذرت باشيليت من "العواقب الوخيمة على شعب أفغانستان إذا لم يتم وقف العنف المتصاعد وارتكاب الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان. يأتي ذلك مع استمرار تزايد الخسائر في صفوف المدنيين وورود تقارير عن انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".



وأضافت: "نحن نعلم أن حرب المدن تؤدي إلى مقتل العشرات من المدنيين. لقد رأيناها من قبل، مرات عديدة. في أفغانستان منذ 9 يوليو، قُتل في أربع مدن وحدها – لشكرغاه، قندهار، هرات وقندوز – ما لا يقل عن 183 مدنيا وأصيب 1181 بجراح، بمن فيهم أطفال. هذه ليست سوى الخسائر المدنية التي تمكنا من توثيقها، ستكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير".

المصدر : روسيا اليوم