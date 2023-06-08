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الخميس، 08-06-2023 01:46 م

الأمم المتحدة: الجوع يفتك بـ 70 طفلا بدار أيتام سودانية

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الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الليلة الماضية، أنه تم إخلاء دار أيتام في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد وفاة أكثر من 70 رضيعا وطفلا بسبب الجوع والمرض خلال الشهرين الماضيين.

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وتصدرت مأساة دار "المايقوما" للأيتام عناوين الصحف أواخر الشهر الماضي، مع احتدام القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.


ونقلت "صحيفة نيويورك تايمز" عن بيان للمتحدث باسم" اليونيسف"ريكاردو بيريس أن حوالي 300 طفل في دار "المايقوما" للأيتام بالخرطوم نقلوا إلى موقع أكثر أمانا، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك أين ومتى تم نقل الأطفال.


وأضاف، إن وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة السودانيتين تتوليان الآن مسؤولية الأطفال، بينما قدمت "يونيسف" الدعم الإنساني والرعاية الطبية والغذائية والأنشطة التعليمية واللعب.


وأشار الى أن الأطفال خضعوا لفحوص طبية بعد وصولهم إلى موقعهم الجديد، مؤكدا أن أي طفل يحتاج إلى دخول المستشفى سيحصل على الرعاية الصحية.

 

بترا

 




 

 


 

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