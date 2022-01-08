الأمم المتحدة تدين قتل صحفيين حرقا في هاييتي

الوكيل الإخباري-أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها الشديدة لمقتل اثنين من الصحفيين حرقا على يد جماعة إجرامية في هاييتي.

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ووفقا لما ورد على الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم السبت، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتس، إن "الكلمات تعجز عن التعليق على هذا الحادث. ندين بوضوح حادث القتل المروع الذي تعرض له هذان الصحفيان"، داعيا السلطات في هايتي الى القبض على المجرمين مرتكبي الحادث وتقديمهم للعدالة".



وكان الصحافيان قد تعرضا لإطلاق نار من أعضاء جماعة إجرامية في عاصمة هاييتي بعد إجراءهما مقابلة صحفية مع زعيم عصابة إجرامية، وتم إشعال النيران بهما وهما على قيد الحياة، بينما تمكن صحفي ثالث من الهرب من موقع الحادث.



يشار إلى ان هايتي تعاني من عنف العصابات، ومن أزمة سياسية تفاقمت بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس تموز الماضي.

بترا