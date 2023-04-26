الأمم المتحدة: لجنة الإعلام تواصل دورتها السنوية

الوكيل الإخباري- استأنفت لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة دورتها السنوية، أمس الثلاثاء، وتم تأكيد أهمية المعلومات الموثوقة والقابلة للتحقق في بيئة عالمية مليئة بالتقارير غير الدقيقة. وأشاد المتحدثون بمبادرة مستمرة من قبل إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي بشأن مدونة لقواعد السلوك لتعزيز النزاهة في الإعلام، مع حثهم على ذلك لتعميم التعددية اللغوية ومضاعفة الجهود لمكافحة التضليل والمعلومات المضللة. وستنظر اللجنة خلال دورتها في ثلاثة تقارير للأمين العام عن أنشطة إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي وحملاتها القطرية وخدماتها المتعلقة بالأخبار والاتصال والمعرفة.

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